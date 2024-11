Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 14:34 | Atualizado 08/11/2024 14:37

A Academia de Gravação revelou nesta sexta-feira (8) os indicados ao Grammy 2025, que será realizado no dia 2 de fevereiro. Para os fãs brasileiros, a lista trouxe uma surpresa animadora: Anitta está entre os nomeados, concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum Pop Latino pelo disco "Funk Generation", lançado em abril. Esta é a segunda vez que a cantora figura entre os indicados ao Grammy.

"Funk Generation" marca mais um avanço na carreira internacional da artista, com músicas predominantemente em inglês e espanhol. A indicação representa o reconhecimento do projeto como um dos mais importantes do ano na cena pop latina, reforçando o alcance da famosa além do mercado nacional.



Nas redes sociais, a diva pop comemorou a notícia, compartilhando um vídeo emocionante de uma chamada de vídeo para celebrar a conquista. Além dela, grandes nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Charli XCX também estão na disputa, consolidando a premiação como um dos eventos mais aguardados do ano para os fãs de música.



Esta é a segunda indicação de Anitta ao Grammy. Em 2023, ela concorreu na categoria de Artista Revelação, embora o prêmio tenha sido entregue à cantora de jazz Samara Joy. Agora, com sua nova chance, a cantora segue representando o Brasil em uma das maiores premiações musicais do mundo e espera trazer o troféu para casa desta vez.