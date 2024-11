Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 13:08 | Atualizado 08/11/2024 14:09

Ana Hickmann abriu o coração ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, falando sobre sua nova fase de vida após a separação de Alexandre Correa. Em um vídeo, a apresentadora foi questionada sobre a relação com o ex-marido e, de forma direta, não escondeu que enfrenta dificuldades com ele. “Não vejo a hora de parar de me perturbar”, disse, comentando que tem sido um processo desgastante.



Um seguidor perguntou se o empresário tinha parado de “perturbar”, e a famosa reagiu com humor, mas também com um toque de cansaço. “Dez anos? Deus que me perdoe. Não, ele não parou de me perturbar. Sei que fazemos tudo pelos nossos filhos, mas uma perturbação dessas… Haja saúde para aguentar”, declarou. A loira se separou em novembro de 2023 após um casamento de 25 anos e um filho em comum.



Na conversa com os fãs, ela revelou o quanto foi desafiador recomeçar após o divórcio, comparando a experiência a um verdadeiro “tsunami”. “Descobri que aquela mulher dos desafios estava adormecida. Ela voltou. Descobri o quanto sou resiliente, forte e o quanto a vida ainda tem coisas boas para me mostrar”, contou, com a confiança de quem passou por altos e baixos.



A noiva de Edu Guedes também mencionou como assumiu totalmente a responsabilidade por suas empresas, marcas e pela criação do filho. “Cuido de tudo sozinha, financeiramente e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso”, disse, deixando claro que está determinada a seguir em frente. Ela ainda explicou que, embora o processo de reorganização ainda esteja em andamento, sente que já deu grandes passos em sua jornada.