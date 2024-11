Lorena Maria e MC Daniel - Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2024 11:15 | Atualizado 08/11/2024 11:18

Lorena Maria, influenciadora e empresária, abriu o coração para falar sobre as críticas que enfrenta desde que anunciou sua gravidez com MC Daniel. Em um longo desabafo nas redes sociais, ela mencionou a falta de empatia com mulheres grávidas, contando o impacto das mensagens negativas. “Posso até ter me expressado mal, mas nós nos escolhemos”, disse, reforçando a felicidade do casal com a chegada do primeiro filho.



A polêmica começou quando Joana Silva publicou um vídeo questionando mulheres que abrem mão de seus desejos para realizar os sonhos de seus parceiros. No vídeo, ela mencionou uma declaração de MC Daniel sobre o desejo de ser pai, sugerindo que a influenciar teria cedido ao sonho do cantor. Lorena, por sua vez, defendeu sua decisão e afirmou que ela e o amado estavam alinhados em seus planos para o futuro.



A parceira do funkeiro explicou que sua decisão de ter um filho foi mútua e reforçou que a escolha de seguir com a gestação veio de uma vontade compartilhada. "Posso até ter me expressado de forma errada na hora do caos que me colocaram. Mas nós nos escolhemos. Quando você ama alguém e quer ter um futuro e isso é recíproco, é uma escolha sim!", iniciou.

A produtora de conteúdo ainda lamentou as críticas. "Quando você aceita namorar, noivar, casar. É uma escolha sim! Ninguém fica onde não quer ficar, ainda mais ambos tendo tudo, trabalho, visão de futuro! Quando você aceita levar uma gestação adiante, é uma escolha sim e maravilhosa! O inferno, foi tão grande na vida de uma mulher grávida que pareciam até que queriam que eu tirasse. Vocês não sabem o que a gente vive entre nós", disparou.

Finalizando o desabafo, Lorena falou sobre o impacto psicológico da situação e lamentou a falta de compaixão. "Não existe mesmo a empatia. Chega a ser assustador! É mais importante números do que a vida de uma pessoa. Tudo o que aconteceu e acontece me trouxe um monte de problema psicológico, e se eu m***** hoje, amanhã sou esquecida e todo mundo que surfou na onda, viverá sem culpa nenhuma", concluiu.

O casal, que revelou a gravidez em agosto, está aguardando a chegada de um menino, e Lorena espera que o amor e o respeito prevaleçam neste momento especial. No entanto, não é a primeira vez que a influenciadora sente a necessidade de se manifestar contra ataques na internet.