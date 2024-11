Lexa - Reprodução Instagram

LexaReprodução Instagram

Publicado 08/11/2024 08:43 | Atualizado 08/11/2024 08:45

Lexa está aproveitando sua viagem com amigas em Orlando, nos Estados Unidos, mas nem mesmo o cenário mágico conseguiu amenizar os sintomas típicos da gravidez. Grávida de três meses de uma menina, a cantora fez questão de dividir o momento com os fãs pelos Stories do Instagram. “Gente, eu tô uma grávida raiz”, brincou ao listar sintomas como enjoos e choro inesperado.



Durante um almoço com as amigas, Lexa relatou um dia cheio de emoções e sintomas. “Só hoje eu já chorei, já enjoei, já dei um espirro com xixi e já dormi”, revelou, com bom humor. Em meio aos desabafos, ela aproveitou para agradecer o carinho das companheiras, que têm ajudado a cantora a lidar com os desafios da nova fase.



Em um momento de descontração, Lexa tentou entender por que havia chorado tão repentinamente. “Por que que eu chorei, mesmo?”, perguntou, rindo, enquanto as amigas relembravam o episódio. “Foi do nada”, contou uma delas. Outra completou: "Porque você teve um enjoo. Aí você, do nada, falou: 'Tô com vontade de chorar. E na hora do enjoo você não queria ser tocada. Mas, trinta segundos depois você chorou e já quis um abraço", explicou.

Para encerrar o desabafo, a artista ainda pediu conselhos aos seguidores que já passaram pela mesma experiência. “E com vocês, como é? Como foi? Dividam comigo suas experiências kkk”, pediu ela. Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, anunciaram a gestação no final de outubro e estão ansiosos pela chegada da primeira filha, Sofia.