Yasmin Brunet abordou tem polêmico nas redes sociais Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2024 12:00

Yasmin Brunet usou seu perfil nas redes sociais para dar um recado firme aos seguidores, nesta quarta-feira (6). A modelo expressou cansaço com as críticas sobre sua aparência e avisou que tomará providências legais. Agora, a famosa prometeu acionar na justiça os profissionais da saúde que "confirmarem" os rumores, declarando que não vai mais tolerar especulações sem fundamento.

Em seus stories do Instagram, a loira foi direto ao ponto: "Só deixando claro que vou processar qualquer 'médico' que esteja confirmando que fiz algum tipo de procedimento como bichectomia. Cansei, agora vai ser na justiça", escreveu, deixando claro que não tem mais conversa sobre o assunto.

Recentemente, a ex-BBB já havia negado os rumores de intervenções estéticas, como preenchimentos e harmonização facial. Segundo ela, as mudanças em seu rosto são resultado de uma grande perda de peso, o que naturalmente afeta a aparência. Assim, negando os comentários de que teria mudado sua fisionomia artificialmente.



Em tom de indignação, a filha de Luiza Brunet lembrou que, antes de emagrecer, também era alvo de críticas por supostamente estar acima do peso. Agora, com o rosto mais fino, surgiram comentários negativos opostos, criticando sua magreza e insinuando que ela teria feito intervenções cirúrgicas.



Frustrada com a pressão e os julgamentos, Yasmin questionou a necessidade de opinar sobre o corpo alheio em pleno 2024. “Vocês já pararam pra pensar que meu rosto e meu corpo são meus?”, desabafou. Para ela, o problema é a falta de noção, e não sua aparência. “Tem que ter o psicológico mais blindado nesse planeta”, concluiu, reafirmando sua posição de não ceder às críticas.