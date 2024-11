Ex de Virginia Fonseca quebra silêncio sobre suposta briga na Justiça - Foto: Reprodução

Ex de Virginia Fonseca quebra silêncio sobre suposta briga na Justiça Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2024 13:20 | Atualizado 07/11/2024 13:21

Rezende se manifestou nas redes sociais para esclarecer um antigo rumor de que teria processado a ex-namorada, Virginia Fonseca, após o término. A história voltou a circular na internet recentemente, depois de uma entrevista de Felca, outro influenciador. O youtuber, no entanto, negou o boato e afirmou que o processo envolvia apenas questões comerciais entre eles.



Nos stories do Instagram, ele contou que a ação tratava de uma multa contratual, comum em acordos profissionais. “Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo por causa de um término de relacionamento. E não, isso não é verdade. O que aconteceu foi que Virginia decidiu sair antes da empresa, e tinha um contrato. Então, naturalmente, havia uma multa,” explicou.



O rapaz ainda ressaltou que o processo estava vinculado ao investimento que ambos fizeram na empresa e aos projetos que estavam em andamento na época. “A multa é baseada em investimento da empresa, projetos fechados, projetos futuros… Nem lembro direito porque faz tanto tempo,” comentou ele, tentando colocar um fim definitivo na questão e nas especulações.



O influenciador finalizou pedindo que as pessoas parem de associar seu nome a polêmicas envolvendo figuras famosas. “Não tem intriga, não tem treta, não tem rancor, tem tempo. Já passou muito tempo,” desabafou. Com isso, Rezende deixou claro que tudo teria sido resolvido há anos e não há motivos para resgatar o assunto.