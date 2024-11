A Fazenda: Babi expõe suposta conversa com psicóloga: 'Favorita' - Foto: Reprodução

A Fazenda: Babi expõe suposta conversa com psicóloga: 'Favorita'Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2024 10:02 | Atualizado 07/11/2024 12:53

Em uma conversa franca com Gizelly Bicalho e Vanessa Carvalho, Babi Muniz, ex-integrante do programa “Pânico”, causou alvoroço em “A Fazenda 16”. A peoa compartilhou supostos detalhes de conversas que teve com a psicóloga do reality , onde teria recebido palavras de incentivo para não desistir. A situação gerou curiosidade entre as confinadas e logo chamou a atenção da Record, que rapidamente cortou o sinal da transmissão.

Gizelly, intrigada, perguntou a Babi: “O que ela te falou?”. Babi respondeu sem rodeios: “É a mesma coisa que falam para todo mundo: ‘Você é a favorita! Você pode ganhar e todo mundo te ama’”. A troca de confidências seguiu com Vanessa Carvalho, que confirmou a mesma sensação, reforçando a desconfiança do trio sobre o discurso motivacional usado para manter os participantes no jogo.

O canal cortou a conversa das peoas, mudando a câmera para a área da piscina, algo que incomodou muitos assinantes do PlayPlus. Vanessa chegou a questionar: “Eles também falaram que você era a favorita?”. Os fãs do reality reclamam da interrupção constante do sinal, uma prática da produção para evitar que certas conversas vão ao ar, principalmente as que envolvem supostas manipulações ou temas polêmicos.

A situação não parou por aí: Adriane Galisteu, apresentadora do programa, já precisou advertir os peões ao vivo por tocarem em assuntos delicados, como o uso de medicamentos. Em rede nacional, Galisteu foi clara: “Gostaria que respeitassem essa ordem da produção e da direção… Isso não é um assunto para ser tratado aqui!”. As constantes polêmicas e intervenções da direção só aumentam o clima de mistério na disputa rural em Itapecerica da Serra.