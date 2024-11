João Silva compartilha conselho de Faustão sobre fama e ego nas redes - Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2024 10:42

João Silva, de 20 anos, aproveitou uma interação com seus seguidores para dividir uma importante lição que recebeu do pai, Faustão. Respondendo à pergunta de um fã sobre os “perigos da fama”, o jovem, que está seguindo os passos do pai como apresentador, revelou um conselho valioso. “A única coisa que destrói a inteligência é o ego e a vaidade”, disse João, repetindo a frase que escutou “a vida inteira” de Faustão.

O conselho, segundo João, é um guia essencial para quem ingressa no mundo artístico. Ele destacou que a fama vem rápida, mas que é fundamental manter o foco e a humildade. “A gente fica muito famoso rápido, é natural, mas isso é algo que eu sempre levo comigo. Meu pai sempre teve essa mentalidade”, explicou. João já mostrou que valoriza as lições do pai, principalmente agora que enfrenta os desafios de ter visibilidade na TV.

Além dos conselhos sobre fama, João também comentou sobre o delicado momento que a família Silva tem passado devido aos problemas de saúde de Faustão. Recentemente, o apresentador teve que enfrentar um transplante de coração e, mais recentemente, um transplante de rim. Em entrevista ao “Altas Horas”, João desabafou sobre o processo de recuperação do pai e o apoio que a família tem dado.

“Ele está bem, graças a Deus”, contou João, destacando que o processo é complexo e exige muita paciência. “Cada pequena melhora é gratificante. Como família, precisamos nos manter ainda mais unidos e valorizar cada momento”. Em meio aos desafios, João segue honrando o legado do pai, demonstrando maturidade e gratidão pelo apoio e pelos conselhos de Faustão.