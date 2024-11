Anitta e Alok trocam supostas indiretas sobre 'fama' e web reage - Foto: Reprodução

Publicado 06/11/2024 14:20 | Atualizado 06/11/2024 14:20

Anitta usou suas redes para explicar uma situação curiosa envolvendo suas contas no Instagram. A cantora revelou que mantém um perfil privado para amigos e familiares, mas que, às vezes, acaba confundindo com o oficial. Inclusive, a famosa revelou que confunde às vezes os perfis e publica conteúdos que deveriam ser privados, o que teria ocasionado uma polêmica envolvendo Alok.

“Eu tenho um Instagram privado só para amigos íntimos e família. Lá sou muito ativa. Às vezes, sem querer, posto coisas no Insta privado que era para o aberto e vice-versa. Uma vez, cheguei a postar o endereço da minha casa sem querer; ainda bem que um amigo percebeu e me avisou”, contou a artista.

Para quem não acompanhou, o comentário surgiu depois que a dona do hit "Envolver" comemorou, em um story no Instagram, ter ultrapassado o DJ como artista brasileira mais ouvida globalmente, com 35,5 milhões de ouvintes mensais. A publicação foi deletada rapidamente, mas não antes de repercutir entre os fãs dos artistas.



Pouco depois, Alok teria respondeu com um post no Instagram, ressaltando que sua música “Hear Me Now” se tornou a produção brasileira mais escutada mundialmente. Ele agradeceu aos fãs: “Não poderia deixar de agradecer a todos vocês por isso. Muito obrigado”, escreveu, ressaltando o feito e demonstrando orgulho pelo sucesso da faixa. Nos comentários, alguns fãs notaram a aparente indireta à cantora.



A tensão nas redes ganhou ainda mais combustível quando Alok fez uma publicação enigmática no X, escrevendo apenas “Eu hein”. A postagem, porém, foi deletada logo em seguida, mas já havia deixado muitos internautas com a pulga atrás da orelha. Nas redes, seguidores comentaram a possível rivalidade, enquanto outros minimizaram a situação, defendendo que ambos têm direito de celebrar suas conquistas.