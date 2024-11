Funkeiro MC Ryan - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 10:28

O evento que ocorreria em junho de 2023 em Mogi das Cruzes, São Paulo, com MC Ryan como atração principal, teve que ser remarcado e enfrentou sérios problemas após a ausência do artista. Inicialmente programado para o espaço “Bukyo” com capacidade para 10 mil pessoas, o show foi transferido para o “Stage Hall”, com capacidade reduzida para 3 mil, devido à impossibilidade do cantor de chegar a tempo.

Segundo informações dadas em primeira mão pelo portal Noticiei!, com a mudança de local, o evento foi informado pela equipe do artista de que ele não compareceria devido a problemas de saúde, justificativa que resultou no cancelamento de diversos shows em junho. Para manter a festa, os organizadores contrataram DJ GRB e MC Lan, reagendando o show para o dia 16 de junho. Mas, mesmo com o esforço de manter a data, o prejuízo do evento chegou a R$ 50 mil.

A situação se agravou quando o público percebeu que MC Ryan estava ativo nas redes sociais, inclusive participando de eventos na Europa, o que levantou suspeitas sobre a justificativa de saúde. Vídeos do artista em gravações, como o sucesso “Tropa do Tubarão”, causaram indignação nos organizadores, que entraram em contato com a equipe do MC, afirmando se sentirem lesados e buscando esclarecimentos.

O caso gerou revolta entre o público, e a organização, que buscava ressarcir parte das despesas, optou por acionar MC Ryan judicialmente. Em ação por danos materiais, a organização cobra R$ 89.030,40, além de R$ 50 mil em danos morais, afirmando que o evento foi planejado em boa-fé, mas acabou gerando prejuízo financeiro e desgaste com os fãs.