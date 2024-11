Daiane dos Santos dá unfollow em Rebeca Andrade agita redes sociais - Foto: Reprodução

Daiane dos Santos dá unfollow em Rebeca Andrade agita redes sociaisFoto: Reprodução

Publicado 06/11/2024 14:03

Internautas atentos notaram que a ex-ginasta Daiane dos Santos parou de seguir Rebeca Andrade no Instagram, desencadeando uma onda de especulações. Para alguns, o “unfollow” poderia indicar uma possível desavença entre as duas atletas. Outros, mais céticos, apontaram a possibilidade de ser apenas um bug da plataforma, comum em redes sociais. Mas, como era de se esperar, o assunto não demorou a viralizar.



Nas redes, muitos seguidores deram sua opinião sobre o unfollow. “É pra agitar, né? Inveja (risos)”, brincou uma fã. Outra ironizou: “Nem vou dormir com a notícia!” e ainda teve quem achasse irrelevante: “Eu fico pensando quem é o atoa que vai pesquisar quem segue quem”. As reações foram mistas, com alguns rindo da situação e outros especulando sobre o relacionamento das atletas.



Para Rebeca Andrade, Daiane sempre foi uma referência essencial no esporte. Em uma entrevista recente, após conquistar o ouro no solo e se tornar a maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca lembrou a importância de Daiane para a ginástica brasileira. “A Day foi minha grande referência”, disse, destacando que o legado da ex-ginasta abriu portas para as novas gerações.



Recentemente, Rebeca brilhou ao lado de Simone Biles e Jordan Chiles, celebrando o feito histórico de um pódio só com mulheres negras. Para a ginasta, a conquista simboliza a força da comunidade negra no esporte. “É mostrar a potência dos negros e que, independentemente das dificuldades, a gente pode sim fazer acontecer”, afirmou, reforçando que sua jornada inspira e dá força para outros atletas brasileiros.