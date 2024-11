Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen na série Tremembé, do Prime Video - Reprodução / Instagram

Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen na série Tremembé, do Prime VideoReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 13:14 | Atualizado 06/11/2024 13:44

Marina Ruy Barbosa deu aos fãs uma prévia da sua preparação para viver Suzane von Richthofen na série “Tremembé”, do Prime Video. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto dos bastidores, revelando uma claquete da produção em preto e branco. Sem entregar detalhes sobre sua caracterização, Marina levantou a curiosidade dos seguidores sobre como interpretará a figura de Suzane.



A nova série, inspirada nos livros de Ullisses Campbell, promete um olhar profundo sobre a rotina de uma das penitenciárias mais icônicas de São Paulo. “Tremembé” trará não só a história de Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, mas também os desafios de convivência com outros criminosos famosos, como Christian e Daniel Cravinhos, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni. A produção se compromete a explorar as complexidades e os conflitos desse ambiente fechado.



Com roteiro assinado por Ullisses Campbell, Vera Egito e outros grandes nomes, a série tem direção de Daniel Lieff e estreia prevista para o primeiro semestre de 2025. Inicialmente, o papel de Suzane von Richthofen seria de Carla Diaz, que recusou o convite após interpretar a criminosa em três filmes sobre o caso. Agora, a responsabilidade de dar vida à controversa personagem está nas mãos de Marina, que traz sua própria abordagem ao papel.



Os fãs já estão ansiosos para ver como Marina Ruy Barbosa se sairá nesse desafio. Após anos interpretando personagens leves e glamourosos, a atriz encara o papel de Suzane como uma oportunidade de explorar um lado mais sombrio em sua carreira.