Ex-BBB defende Tiago Leifert e alfineta Bruno Gagliasso: ’Máscara cai’Foto: Reprodução

Publicado 06/11/2024 08:36 | Atualizado 06/11/2024 08:37

Bruno Gagliasso e Tiago Leifert voltaram a se estranhar nas redes sociais e o clima só esquentou depois que o ator compartilhou uma imagem considerada por internautas como uma “indireta” ao ex-apresentador. O post do artista chegou após o gamer ter feito um comentário polêmico sobre Vinícius Júnior, que causou a reação crítica do ator na semana passada.Em uma live realizada na terça-feira (5), Tiago Leifert não poupou Bruno e o chamou de “cancelador geral da República” . Durante a transmissão, Leifert comentou que Bruno “pipocou” ao recusar um convite para debater o assunto em seu canal no YouTube. Segundo ele, o ator frequentemente se envolve em polêmicas quando está promovendo algum trabalho novo.Inclusive, o famoso chegou a insinuar que o posicionamento do esposo de Giovanna Ewbank nada mais é que uma estratégia de marketing para a série "Os Quatro da Candelária", que o ator lançou recentemente na Netflix. O ex-Globo ainda sugeriu que o artista costuma explorar as discussões para ganho econômico.Para quem não sabe, a confusão começou quando Leifert sugeriu que Vini Júnior deveria ter comparecido à premiação da Bola de Ouro, mesmo após as controvérsias. Gagliasso foi direto ao criticar o jornalista e soltou: “Calado é um poeta”. Desde então, a troca de farpas entre os dois só ganhou mais capítulos e continua dividindo opiniões na internet.