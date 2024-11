Record tem pedido negado para registrar slogan icônico da Globo - Foto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 10:40 | Atualizado 05/11/2024 14:54

A Record mais uma vez tentou registrar o slogan “Show da Vida”, usado há mais de 40 anos pelo programa Fantástico, da Globo. A solicitação foi feita ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas acabou sendo barrada. O pedido enfrentou uma oposição de terceiros, que, ao que tudo indica, partiu da própria Globo.

Segundo informações do site Noticiei! , não é a primeira vez que a Record busca o registro do bordão. Desde 2004, a emissora tem tentado garantir a marca, mas o INPI rejeita o pedido reiteradamente. A Globo, por sua vez, detém o registro oficial de “O Show da Vida” desde 1999, consolidando o slogan como uma assinatura do Fantástico, programa que combina jornalismo investigativo e entretenimento aos domingos.

“O Show da Vida” já se tornou sinônimo do Fantástico e da identidade da Globo, que utiliza o slogan para marcar seu programa dominical. A frase passou a representar o estilo do Fantástico, trazendo um formato único com entrevistas exclusivas e histórias inspiradoras, além das tradicionais reportagens investigativas.

Em 2018, a Record fez uma tentativa semelhante ao tentar registrar a marca “Documento Fantástico”, mas também teve o pedido negado. Com mais um revés agora em 2023, a emissora enfrenta mais uma derrota na tentativa de associar slogans populares aos seus próprios programas.