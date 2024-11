Sergio Guizé e Bianca Bin - Marcelo Barreto / Agnews

Sergio Guizé e Bianca BinMarcelo Barreto / Agnews

Publicado 05/11/2024 09:59 | Atualizado 05/11/2024 09:59

Bianca Bin e Sérgio Guizé voltaram a ser assunto nas redes sociais após a atriz compartilhar algumas fotos recentes do casal. Os seguidores, no entanto, ficaram intrigados com a aparência do ator, comentando que ele parecia “diferente” e até “irreconhecível”. Suas mudanças físicas logo abriram margem para suposições sobre possíveis procedimentos estéticos.



Entre as teorias, internautas levantaram que o famoso teria feito harmonização facial e outros retoques estéticos, especulações que não agradaram a esposa. Sem perder tempo, a atriz rebateu as críticas, negando qualquer intervenção além de um implante capilar.

Entre os comentários, uma seguidora lamentou: "Coitado do Sérgio... era um homem forte, lindo... agora está fininho, que dó", escreveu. A artista logo respondeu: "Eu não tenho pena não. Acho que só melhora com o tempo. Se você soubesse... mas não posso ficar fazendo propaganda do que é meu, pode tirar o olho", disparou ela, em tom de brincadeira.

Quando questionaram se o eterno Candinho da novela "Êta Mundo Bom!" teria feito harmonização facial, a famosa foi direta: "Eu jamais permitiria, ele nunca fez procedimento estético, além do implante capilar", garantiu.

A atriz deixou claro que vê as mudanças do parceiro de forma positiva. Bianca, por sua vez, também tem investido em seu próprio bem-estar. Nos últimos meses, ela se dedicou a uma rotina equilibrada de treinos e alimentação saudável, mas sem abrir mão das delícias que gosta.