Filipe Ret defende Agatha Sá após críticas sobre look ousadoFoto: Reprodução

Publicado 04/11/2024 13:50 | Atualizado 04/11/2024 13:51

Filipe Ret saiu em defesa da namorada, Agatha Sá, depois que ela recebeu uma enxurrada de críticas online. Neste domingo (3), a influenciadora compartilhou uma série de fotos ao lado do artista, nas quais usava um vestido ousado que deixava parte do corpo à mostra. Nas redes sociais, alguns internautas comentaram que ela estava “praticamente nua”, o que levou o casal a se pronunciar.



O cantor não poupou palavras ao responder uma seguidora que o questionou: “Como se sente vendo seus amigos olhando ela praticamente nua?”, perguntou ela. “Não é porque você tem problemas de autoestima, tem perfil fechado, tem medo de se mostrar, que todas têm de ser iguais à você”, disparou. “Nem toda mulher tem problemas com a imagem igual você”, criticou o rapper em outro comentário.

O famoso deixou claro que apoia a escolha da namorada usar a roupa que desejar, sem deixar que a opinião dos outros interfira. Ainda assim, após a polêmica, Agatha Sá decidiu se pronunciar. “Eu não gosto de responder hater, não gosto de dar atenção pra algo que eu não queira que cresça. Não consigo dar atenção pra todo mundo que me ama, imagina se vou dar atenção pra hater”, iniciou.



A jovem criticou a cultura de controlar o que as mulheres vestem. "Eu recebo muita mensagem tipo ‘Nossa, como o Filipe deixa ela usar isso?’. Gente? Eu sempre amei usar roupas curtas. É o que eu gosto de usar e não é porque eu tô com um cara que eu vou deixar. É aí que você tem de colocar [limite], entendeu? Faz o teu, coloca limite no teu macho, porque no início é bonitinho, depois fica bem pior", aconselhou.

Por fim, ela ironizou as críticas em relação ao tamanho de suas vestimentas, que internautas teriam considerado como estar "praticamente nua". Sem medo dos críticos de plantão, ela questionou: "Eu tenho 20 e poucos anos agora, se não usar minhas roupas curtas agora vou usar quando? Com 40?”, perguntou.