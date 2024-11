Lexa defende enteada de polêmica com chá revelação e explica reação - Foto: Reprodução

Publicado 04/11/2024 10:16 | Atualizado 04/11/2024 10:16

No último final de semana, Lexa descobriu que será mãe de uma menina durante seu chá revelação ao lado do noivo, Ricardo Vianna. A festa, cheia de emoção, virou assunto nas redes sociais, mas também trouxe algumas críticas. Internautas comentaram a relação da funkeira com Cecília, de 9 anos, filha do seu parceiro, que estava ao lado do casal no palco.



Na hora da revelação, Lexa, emocionada ao ver a fumaça rosa indicando o sexo do bebê, desabou no chão em lágrimas, levando Cecília junto. A cena dividiu opiniões, com alguns seguidores afirmando que a cantora não foi atenciosa com a enteada. Já outros questionaram porque a criança estava presente naquele momento que, supostamente, deveria ser do casal.

Em seus stories do Instagram, a funkeira rebateu as críticas e explicou a situação. "As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu tava inquieta, tava tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha", iniciou.



Em seguida, a famosa demonstrou sua preocupação com o ocorrido, destacando que foi um impulso: "Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso. Nossa sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra", finalizou.