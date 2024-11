Tuca Andrada expõe xingamentos que recebeu de Jojo Todinho e web reage - Foto: Reprodução

Publicado 04/11/2024 08:50 | Atualizado 04/11/2024 09:07

O ator Tuca Andrada surgiu nas redes sociais para compartilhar mensagens ofensivas que recebeu de ninguém menos que Jojo Todynho! Além de criticar a profissão do artista, dando a entender que ele não faz bons papeis na TV, a cantora teria o ofendido de maneira explícita. Entretanto, o famoso preferiu apenas expor as falas da funkeira, deixando-a sem resposta.



Em seu perfil no Instagram, ele publicou um print do direct que recebeu da ex-A Fazenda. "Vai tomar dentro da sua olh*ta até vazar", disparou a famosa. Em seguida, ela criticou a profissão do artista: “Tá sem novela pra fazer (risos). Atorzinho de beira de estrada”, escreveu, com um emoji de beijo no final.



As mensagens datam do dia 22 de outubro, mas, por algum motivo, o ator optou por compartilhá-las somente agora. Para quem não sabe, no mesmo mês, ele disse que sentiu um “gostinho” ao descobrir que a cantora não foi convidada para desfilar na São Paulo Fashion Week. Assim, o relato supostamente teria motivado os xingamentos.



Nas redes sociais, as críticas viraram contra a cantora. "Falou a super atriz, cantora e modelo", disse uma internauta com ironia. "Atriz é ela quando fez um papel que enganou todo mundo", brincou outra. "Ela não é baixa, é subterrânea!", cravou uma terceira. "Ela é o que mesmo?", perguntou mais um.