Cauã Reymond atiça fãs ao posar com o irmão: 'Até o pé é bonito' - Foto: Reprodução

Cauã Reymond atiça fãs ao posar com o irmão: 'Até o pé é bonito'Foto: Reprodução

Publicado 02/11/2024 16:55 | Atualizado 02/11/2024 16:56

Cauã Reymond aproveitou o último sábado (2) para relaxar na natureza ao lado do irmão caçula, Pável Reymond. Em um clima descontraído, o ator compartilhou cliques do passeio nas redes sociais, mostrando momentos de sua folga na companhia do irmão. Como sempre, a publicação do galã arrancaram elogios dos fãs, que adoraram ver a dupla reunida.



Em um dos registros, os irmãos Reymond escancararam o sorriso, encantando os seguidores. Já em outros cliques, o ex-namorado de Mariana Glodfarb exibiu os arredores, repleto de árvores e uma nascente de água. Por último, ele apenas fotografou o próprio pé enquanto subia em uma pedra no local. Ainda assim, a curta série de fotos foi o bastante para "atiçar" os internautas.

"Noix na natureza", escreveu o artista na legenda da postagem, que logo foi inundada por comentários ousados: "Que genética abençoada", constatou uma seguidora ao comparar a dupla. "Multiplica senhor! Qual? Tanto faz (risos)", pediu outra fã. "Até o pé é bonito", reparou uma terceira admiradora, admitindo ir um pouco além no elogio.

O ator, que já está em preparação para interpretar Cesar no remake de "Vale Tudo", aproveitou o momento para relaxar e recarregar as energias. Pável, que também atua como modelo e dublê, já trabalhou com o irmão em produções anteriores, como na novela "Um Lugar Ao Sol". Muito próximos, os dois são irmãos por parte de mãe, Denise, que faleceu em 2019 vítima de câncer de ovário.