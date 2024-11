Camila Pitanga surge irreconhecível em teaser da novela 'Beleza Fatal' - Foto: Reprodução

Camila Pitanga surpreendeu os fãs ao revelar, em seu perfil no Instagram, um teaser de "Beleza Fatal", sua nova novela que estreia na plataforma Max com estreia marcada para o dia 27 de janeiro. Com um visual completamente renovado e uma energia cheia de atitude, a atriz deu uma prévia do que esperar de sua personagem, a vilã Lola.

Diante do spoiler, os internautas não pouparam elogios à atriz e se mostraram surpresos com a mudança. "Nossa, nem reconheci a Camila Pitanga", afirmou uma seguidora. "Todas maravilhosas, mas a Camila Pitanga está uma deusa", cravou outra. "Gente, Camila Pitanga maravilhosa! Dorme no formol", brincou mais uma, ressaltando a jovialidade da artista.

Na trama, escrita por Raphael Montes, a famosa interpreta uma antagonista intrigante que envolve vingança e mistérios sombrios no universo da indústria da beleza. Além dela, o elenco de peso conta com nomes como Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Caio Blat. A nova personagem promete ser um desafio interessante para a eterna Bebel de "Paraíso Tropical".

Após sua última novela, Velho Chico, em 2016, a atriz ficou afastada das tramas mais extensas. Ela retornou esporadicamente em séries e outras produções, como em "Aruanas", no Globoplay. Famosa pelo engajamento com causas sociais e pela forte presença na mídia, a carioca agora dá vida a um papel que exigirá uma nova faceta como vilã. A produção, que chega ao streaming no fim de janeiro, promete prender o público.