Ana Hickmann, de 43 anos, reviveu uma memória marcante dos tempos de modelo, relembrando sua estreia como rosto da Victoria’s Secret. A apresentadora revelou que seu primeiro trabalho com a marca não foi um desfile, mas uma grande campanha. “Lembro como se fosse hoje”, contou, destacando a emoção ao ser escolhida como “o novo rosto” pela equipe da renomada marca de lingeries.



Ao relembrar a época, a noiva de Edu Guedes dividiu o privilégio de ter integrado um casting de peso com outras modelos brasileiras, como Gisele Bündchen e Adriana Lima. O apelido “The New Kid on the Block”, dado a ela na ocasião, refletia a sua entrada nesse universo glamouroso. Logo após esse primeiro trabalho, veio o convite para participar do icônico desfile da Victoria’s Secret, que ela descreveu como “o momento mais importante” de sua carreira.



Nos bastidores, a energia era de pura ansiedade, mas a presença de outras modelos brasileiras trouxe conforto. “Botar o pé na passarela era como entrar em um universo de atitude, música e dança, com aquele sex appeal característico. Foi a melhor adrenalina que já senti”, recordou. O impacto do desfile e da atmosfera vibrante é algo que ela considera inesquecível.



Apesar de não recordar o valor exato de seu primeiro cachê, Ana mencionou que o montante foi significativo. “Não lembro o valor, mas sei que paguei meu aluguel, e ele não era barato!”, brincou. Ao relembrar esses momentos, a loira ressaltou o quanto essa experiência foi importante para sua trajetória e o carinho com que guarda essa fase de sua vida.