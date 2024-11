Lexa revela a reação de Anitta e outras amigas ao saber da gravidez - Foto: Reprodução

Lexa revela a reação de Anitta e outras amigas ao saber da gravidezFoto: Reprodução

Publicado 01/11/2024 10:09 | Atualizado 01/11/2024 12:02

Lexa, de 29 anos, anunciou uma grande novidade que já emocionou as redes sociais: ela e o noivo, Ricardo Vianna, esperam o primeiro filho! A cantora publicou um vídeo especial nesta sexta-feira (1º), onde revela a notícia para algumas de suas amigas mais próximas. “O meu maior sonho está dentro de mim”, compartilhou, emocionada ao falar da chegada do bebê tão desejado.



Na gravação, a famosa mostra a reação de várias amigas famosas ao descobrirem que ela será mãe. Em uma série de registros, Anitta, Tata Estaniecki, Gabi Luthai, Pocah, Bruna Griphao e Bruna Nascimento surgem em momentos de pura emoção. “Com vocês, as titias lindas do meu baby”, escreveu a funkeira na legenda, agradecendo pelo carinho e apoio das amigas nesse momento especial.



Cada uma das amigas reagiu de forma única ao saber da novidade. Anitta e Bruna Griphao não seguraram a empolgação e começaram a pular de alegria, enquanto Tata se emocionou e Pocah ficou visivelmente surpresa. "Muito amor por vocês, minhas amigas amadas. Faltaram algumas amigas aqui, mas cada uma correspondeu da maneira mais linda possível. Me emocionei com a reação de vocês", declarou a artista.



A notícia da gravidez foi recebida com muita alegria pelos fãs de Lexa, que rapidamente encheram as redes sociais da cantora de mensagens de carinho. “Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, declarou ela, destacando a gratidão que sente. Tudo indica que para a famosa este é o início de um sonho realizado.