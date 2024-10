Voltaram? Bia Miranda e ex passam noite juntos e são detonados na web - Foto: Reprodução

Publicado 31/10/2024 14:32 | Atualizado 31/10/2024 14:33

Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, surpreenderam os seguidores ao aparecerem juntos em uma festa de Halloween na última quarta-feira (30). Fantasiados como o casal icônico Harley Quinn e Coringa, os dois curtiram o evento ao lado de amigos e familiares da jovem. Além disso, conforme registros compartilhados pelo influenciador, o ex-casal também passou a noite juntos.

Entre os vídeos publicados, o produtor de conteúdo mostrou momentos divertidos da filha de Jenny Miranda dançando e aproveitando a festa, além de cliques com uma mulher que ele revelou ser “a avó de Bia”, que agora considera também como sua. Já nesta quinta-feira (31), o rapaz foi além e publicou trechos da influenciadora o ajudando a tomar banho e fazendo seu café da manhã após ressaca da festa.

No entanto, as interações carinhosas reacenderam comentários negativos nas redes sociais, com internautas apontando a frequência com que o casal se separa e reata. "Ela fazendo ele de palhaço", alfinetou uma seguidora. "Se merecem", cravou outra. "Esses dois de novo não", lamentou uma terceira.

Muitos críticos afirmam que o casal mantém idas e vindas como estratégia para seguir na mídia. "Nada mais, nada menos que puro engajamento, e o povo gosta!", afirmou uma internauta. "Puro engajamento", garantiu outra. "Engraçado que só ele que ta postando né?", ponderou mais uma.