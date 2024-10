Mike Tyson se emociona ao descobrir morte de Maguila em entrevista - Foto: Reprodução

Publicado 31/10/2024 10:05 | Atualizado 31/10/2024 10:07

Mike Tyson foi surpreendido, nesta quarta-feira (30), ao saber do falecimento de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, durante uma entrevista. A notícia, divulgada pelo portal Ag Fight, revelou ao campeão mundial de boxe a partida de seu colega brasileiro, que faleceu no último dia 24, aos 66 anos. O atleta sofria de encefalopatia traumática crônica (ETC), doença irreversível causada por impactos repetidos na cabeça.



Chocado, Tyson lamentou a perda e demonstrou surpresa: “Sério? Nossa, ele faleceu? Que pena ouvir isso”, reagiu o ex-boxeador. Em um tom de respeito, ele relembrou o desempenho de Maguila nos ringues, comentando que o brasileiro “não teve lutas suficientes para morrer de demência, né? Não levou tantos golpes assim”. Ele recordou que Maguila, “nunca levou surras nem nada”, e sempre teve bom desempenho no boxe.



Tyson fez questão de exaltar sua personalidade fora dos ringues. “Ele sempre foi um cara bacana. Sempre foi um cavalheiro. Ele nunca se passou por durão ou malvado. Ele sempre foi um homem gentil”, afirmou, visivelmente emocionado. O americano compartilhou que seu primeiro encontro com o brasileiro aconteceu antes de uma luta com Henry Tillman, enquanto Maguila enfrentaria ninguém menos que George Foreman.



Aproveitando o momento de reflexão, o ex-boxeador deixou uma mensagem à família do falecido. “Desejo o melhor e sinto muito. Meus pêsames. É uma pena que isso tenha acontecido”, disse ele, encerrando com uma saudação respeitosa à memória de Maguila, o querido “gigante gentil” do boxe brasileiro.