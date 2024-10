Rihanna publica foto rara com filhos em clima natalino e derrete fãs - Foto: Reprodução

Publicado 30/10/2024 13:48

Rihanna encantou os fãs nesta quarta-feira (30) ao compartilhar fotos de um ensaio para sua marca, Savage x Fenty, ao lado dos filhos, RZA, de 2 anos, e Riot, de 1. As crianças, para quem não sabe, são fruto de seu relacionamento com ASAP Rocky, de 36, e famosa não escondeu seu orgulho ao falar sobre a família linda que formaram.

Nos cliques, o grupo aparece em um clima bem natalino, com todos vestindo pijamas combinando em tons de azul-marinho com detalhes em amarelo. A cantora, que se produziu com bobes coloridos no cabelo e joias douradas, esbanjou charme ao lado dos pequenos.



A produção foi feita sobre uma cama luxuosa, com lençóis em estampa animal print que deram o toque final à sessão de fotos. Enquanto "Riri" posava com seu estilo inconfundível, os pequenos RZA e Riot chamaram atenção pela fofura, segurando mordedores de brinquedo e interagindo com a mãe. Um detalhe que derreteu os fãs foi a semelhança do primogênito com o pai.



Em uma das imagens mais comentadas, Rihanna surge beijando carinhosamente o caçula, enquanto segura o mais velho. Riot, por sua vez, também protagonizou um clique solo em que posa com o macacão entreaberto, olhando para a câmera em uma cena que arrancou suspiros.



Na legenda, Rihanna não escondeu a felicidade em ver sua família em clima de Natal, embora ainda no fim de outubro. "Sim, eu sei! Somos oficialmente uma daquelas famílias que combinam looks com as festas de fim de ano", brincou.