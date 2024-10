Virginia Fonseca mostra resultado de transformação - Reprodução de vídeo

Publicado 30/10/2024 11:22 | Atualizado 30/10/2024 11:29

O SBT realizou nesta terça-feira (29) a coletiva de imprensa do Teleton 2024, evento em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). A programação, que vai ao ar entre os dias 8 e 9 de novembro, contará com a presença de diversos famosos. Entre eles, Virgínia Fonseca, que estará pela segunda vez no evento, foi um dos destaques da coletiva, mas não exatamente de forma positiva.

No entanto, durante o encontro com jornalistas, o semblante sério da influenciadora teria chamado a atenção. Em um dos momentos mais tensos, uma repórter relembrou as críticas que a esposa de Zé Felipe recebeu no ano passado após sua participação no Teleton. Ao ser questionada sobre o assunto, a apresentadora do programa "Sabadou" reagiu surpresa: “Ah, é? Fui?”, respondeu, demonstrando desconforto.

Visivelmente sem graça, Virgínia tentou suavizar o momento, mas o clima ficou ainda mais pesado. A jornalista seguiu com a pergunta sobre a importância de seu retorno ao evento beneficente, especialmente considerando sua influência nas redes sociais. Em resposta, a famosa desconversou: “Acredito que eu esteja lá pela causa. Foi super divertido [no ano passado], a gente conseguiu bater a meta”.

O momento viralizou rapidamente nas redes sociais, e a reação dos internautas foi dividida. “Ela fingindo que não sabe das críticas… não cola mais”, disse um usuário do X. Outro ponderou: “A pergunta foi desnecessária, nunca vi críticas a ela no Teleton”. Entre elogios e críticas, a participação da empresária no evento já é um dos está dando o que falar.