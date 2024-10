Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2024 08:40 | Atualizado 30/10/2024 08:41

Sophie Charlotte surpreendeu seus seguidores ao fazer uma rara e apaixonada declaração para comemorar o aniversário de Xamã, seu atual namorado. Nesta terça-feira (29), a artista, conhecida por manter sua vida pessoal fora dos holofotes, deixou a timidez de lado e se declarou para o rapper, com quem engatou um romance nos bastidores da novela "Renascer", da Globo.



Pelas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de vídeos mostrando momentos íntimos e cheios de carinho ao lado do cantor. Nos cliques, o casal aparece curtindo shows, praias, e momentos a dois, sempre em clima descontraído e de cumplicidade. “Hoje é seu aniversário, Xamã. Escorpiano nato”, iniciou ela, em um texto que derreteu o coração dos fãs do casal.



Na legenda da postagem, a famosa expressou todo o seu carinho: “Meu namorado lindo! E eu te desejo tudo de mais belo que essa vida tem para oferecer! Que cada dia seja único e poderoso. Repleto de risadas e conquistas! Te amo muito! Feliz aniversário”, escreveu, emocionada. Em resposta, Xamã também demonstrou seu afeto: “Te amo bailarina”, respondeu, chamando a atenção dos seguidores com o apelido.



Vale lembrar que os rumores do romance começaram após Sophie anunciar o fim do casamento com Daniel de Oliveira, com quem tem um filho, Otto, de 8 anos. Após o término, a artista e Xamã começaram a ser vistos juntos em eventos e encontros românticos, assumindo o relacionamento depois de serem flagrados aos beijos na praia.