Publicado 30/10/2024 12:08 | Atualizado 30/10/2024 12:08

João Guilherme foi o convidado especial da nova temporada de "Lady Night", no Multishow, nesta terça-feira (29). Durante o papo com Tatá Werneck, o ator fez revelações curiosas sobre sua relação com Leonardo e a falta de acesso ao dinheiro do sertanejo. Ele ainda contou, entre risos, que suas sobrinhas, as famosas “Marias”, são as mais ricas da família.



Ao ser questionado sobre ser herdeiro de um dos maiores ícones do sertanejo, o artista foi direto e revelou que carrega o título, mas não a fortuna. "Não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos", revelou.

Em seguida, ele deixou claro que isso não era um problema, já que poderia recorrer a outros membros da família. "Mas eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu", brincou, se referindo às filhas do irmão Zé Felipe. A apresentadora entrou na brincadeira: “Um lacinho de uma delas paga o IPTU do meu condomínio”.

Ainda durante a entrevista, o namorado de Bruna Marquezine contou que começou a criar intimidade com Leonardo ainda criança, mas que sempre viveu com a mãe, Naira Ávila. "Eu fui me aproximar do meu pai e entender essa realidade eu tinha ali uns 7, 8, 9 anos. Ele mora em outro estado, pra minha mãe confiar e largar uma criança na mão do Leonardo...”, disse aos risos.

Além de contar sobre sua relação com o pai, João falou sobre a família numerosa, revelando que tem cinco irmãos. “Imagina quantos filhos sem nota fiscal não devem existir por aí, né?”, brincou. Recentemente, quase todos os herdeiros de Leonardo se reuniram na festa de uma de Maria Flor, incluindo o ator.