Mel Maia assume ser ’tiete’ do Fluminense e pede foto com o ’Ganso’Foto: Reprodução

Publicado 30/10/2024 09:32 | Atualizado 30/10/2024 09:32

Mel Maia, de 20 anos, protagonizou um momento de fã nesta terça-feira (29) ao encontrar o jogador Paulo Henrique Ganso, ídolo do seu time, o Fluminense. A atriz, que está de férias desde a novela "Vai na Fé", registrou o encontro após um treino na academia. Ela compartilhou o clique nos Stories do Instagram, onde divertiu seus seguidores posando ao lado do craque.



Com o bom humor de sempre, a artista brincou: “Tomei um cafezinho com Ganso. Kkkk Brincadeira. Tirei de tiete, mesmo!”, escreveu, fazendo graça sobre o encontro inesperado. Em vídeos, a famosa esclareceu que, apesar da piada, não tomou café com o jogador, mas que não resistiu ao ver seu ídolo do Fluminense. “Eu não sou de pedir foto com ninguém, mas quando se trata do meu time, é minha especialidade”, completou.



A influenciadora, que está aproveitando as férias e tem mantido uma rotina intensa na academia, chamou a atenção recentemente ao exibir suas curvas torneadas nas redes sociais. Depois de compartilhar um “tá pago” após o treino, a atriz mostrou que continua focada e dividiu com os fãs os resultados do trabalho pesado.



A famosa, inclusive, foi destaque nas redes da personal trainer Carol Vaz, conhecida pelo trabalho com celebridades como Jojo Todynho e Viviane Araújo. Em agosto, a profissional publicou um antes e depois de Mel Maia, surpreendendo com a evolução da artista. No vídeo, a jovem aparece de biquíni fio-dental, e Carol comemorou os resultados da aluna, demonstrando orgulho pela dedicação aos treinos.