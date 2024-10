Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam, após 13 anos de casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2024 14:30

Gisele Bündchen revelou sua terceira gravidez, e, antes mesmo da notícia se tornar pública, a modelo fez questão de contar ao ex-marido, Tom Brady, segundo o site de celebridades TMZ. Após a revelação, Tom fez um post enigmático no Instagram, o que chamou a atenção dos seguidores.



A brasileira, que é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, está agora esperando seu primeiro filho com o namorado, o lutador Joaquim Valente. Já o ex-marido compartilhou uma reflexão em seus stories do Instagram, exibindo uma paisagem ao som de “Landslide”, música da banda The Chicks, repleta de mensagens sobre mudanças e amor.

Em um dos trechos, a letra diz: “O que é amor? A criança dentro do meu coração pode se elevar?”. Fãs e internautas logo notaram a possível indireta para a nova fase de Gisele, reforçando a interpretação com o verso: “Tenho temido a mudança porque construí minha vida ao seu redor”.



Enquanto a publicação gerava burburinho, fontes próximas confirmaram que Gisele já estaria com cerca de cinco ou seis meses de gestação. A informação, dada por uma amiga da modelo ao mesmo site de notícias, alimentou ainda mais a curiosidade do público, mas logo foi silenciada pela assessoria, que reafirmou: “Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada”.



A supermodelo, que sempre optou por discrição nas gestações, parece manter a tradição ao resguardar detalhes sobre o novo bebê.