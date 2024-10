’A Fazenda’: ’Lugar dele é na cadeia’, disparou Sacha sobre Zé Love - Foto: Reprodução

Publicado 29/10/2024 11:59 | Atualizado 29/10/2024 12:39

A tensão entre Sacha Bali e Zé Love em A Fazenda 16 está mais acirrada do que nunca. Em conversa com os colegas Gui e Yuri, Sacha não escondeu sua vontade de ver o ex-jogador expulso do reality. Após uma série de embates e ameaças, o ator demonstrou irritação com as constantes provocações de Zé Love, que chegou a dizer que daria uma “chinelada” no rival.



O clima esquentou após Sacha se mostrar cada vez mais incomodado com o comportamento de Zé Love. Durante o bate-papo com os peões, ele expressou seu descontentamento: “Ele vai ser expulso? Sinceramente, quero ver esse cara saindo daqui expulso. O lugar dele é na cadeia”, declarou. Segundo o ator, o público pode querer assistir até onde essa rivalidade vai.



A rixa entre os dois vem de discussões diárias e intensas, com troca de farpas e acusações. Sacha também afirmou que vê Zé Love como alguém “do mal” e “podre”, sem rodeios. Para ele, o comportamento do ex-futebolista não condiz com o convívio saudável que se espera no reality, e uma possível expulsão seria, na sua visão, uma punição justa.



Enquanto os ânimos seguem acirrados, nas redes sociais fãs do reality questionam os próximos desdobramentos dessa rivalidade.