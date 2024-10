Gisele Bündchen brilha no tapete vermelho do MET Gala, em Nova York, nos Estados Unidos - AFP

Publicado 29/10/2024 09:22 | Atualizado 29/10/2024 09:24

Gisele Bündchen surpreendeu seus fãs ao confirmar que está grávida do terceiro filho, fruto de seu relacionamento com o lutador Joaquim Valente. No entanto, a surpresa não se estendeu a coluna Daniel Nascimento, que já havia divulgado a notícia no final do mês de agosto. Isso mesmo caros leitores, revelamos a gestação da supermodelo antes dos boatos ganharem força.

A novidade foi oficialmente divulgada por sua equipe nesta segunda-feira (28) e a notícia já animou o público brasileiro. Segundo fontes do site TMZ, a modelo está no quinto ou sexto mês de gestação, o que significa que o bebê deve chegar ao mundo no início de 2025.



A loira, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, adotou a mesma abordagem de suas gestações anteriores e decidiu manter o sexo do bebê uma surpresa até o nascimento. Ela e Joaquim, seu atual companheiro, escolheram viver o mistério, aguardando o momento especial do parto para saberem se terão um menino ou uma menina.



A ex-mulher de Tom Brady tem passado o período de gestação de maneira discreta, dividindo seu tempo entre os compromissos profissionais e o tempo em família. A famosa se separou do ex-marido em outubro de 2022 e, agora, ao lado do lutador, vive uma nova fase com o terceiro filho a caminho.



A expectativa agora é sobre o momento do nascimento e como Gisele e Joaquim planejarão a chegada do novo membro da família. Com o bebê previsto para os primeiros meses de 2025, fãs aguardam para ver os detalhes que a modelo compartilhará dessa fase tão especial. Por enquanto, tudo indica que a top model prefere manter o foco no que mais importa: a felicidade e o bem-estar da sua família.