Luana Piovani compartilha críticas a Virginia: 'Pobres crianças ricas'Foto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 13:26 | Atualizado 28/10/2024 13:27

Luana Piovani, aos 48 anos, usou sua influência nas redes sociais para repercutir um vídeo polêmico que criticava a influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos. Na manhã desta segunda-feira (28), em seus stories do Instagram, a atriz não hesitou em compartilhar o relato e ainda fez um comentário polêmico sobre o assunto. Apesar de ter sido indiretamente citada pela atriz, a esposa de Zé Felipe não se pronunciou ainda.

“Pobres crianças rycas”, declarou a loira ao compartilhar o vídeo do influenciador William, que levantou questões sobre a exposição excessiva dos filhos de famosos. "Influenciadoras como Virginia Fonseca tendo um filho atrás do outro... Está acontecendo algo muito sério", iniciou, exibindo matéria sobre Virginia e o suposto uso de colágeno em pó por sua filha de apenas 2 anos. "Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu pra já nascer tendo Instagram", apontou.



Em seguida, levanta um ponto relevante sobre a responsabilidade que esses pequenos têm em um mundo digital. "A gente viu o caso da nossa pequena lá. A mudança de comportamento só por conta do uso do telefone. Pega uma malícia rápido, pega um estresse rápido. As crianças já estão estressadas sem ter nenhuma demanda emocional, psicológica de trabalho", detalhou.



O influenciador também refletiu sobre o impacto da era digital no comportamento das crianças. "As crianças são exploradas dia e noite, mostrando tudo que elas fazem na internet. Qual criança não é engraçada, não é fofa? Então ela televisiona isso. Os babacas ficam todos idolatrando. A criança já acaba assumindo uma responsabilidade, se torna um nome conhecido no Brasil todo. Mas ela não tem consciência pra decidir que é exposta, porque ela é uma criança", pontuou.

Ele também ponderou sobre a questão da publicidade. "Já botam a criança pra fazer associação com marca. Ó que loucura, cara. Aí essas pessoas têm marca, divulgam marca o tempo todo e não sinalizam como publicidade, porque eles driblam como se fosse parte da rotina deles [...] "Você entende como não é justo? Porque isso é trabalho infantil. Se os blogueiros ganham dinheiro para divulgar coisas, por que que uma criança está divulgando mesmo que seja com os pais do lado?", questionou.

William encerrou sua crítica ressaltando a hipocrisia nas redes sociais: "Para quê? Enquanto isso, as pessoas estão consumindo conteúdo que nem um prato lava, igual ao povo que ia pra porta de Deolane [Bezerra] no presídio. 'Eu tô aqui mas deixei meu filho pequeno em casa, não lavei meu prato'. Pra que, gente? É loucura, é papo de maluco", concluiu, reforçando a urgência de uma reflexão sobre o tema.