Chrystian - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ChrystianREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 28/10/2024 09:32 | Atualizado 28/10/2024 09:34

Após a morte de Chrystian, da ex-dupla sertaneja com o irmão Ralf, a disputa pelo inventário do cantor vem gerando tensões na família. Key Vieira, viúva do cantor, está sendo acusada por Yuri Paladino Silva, um dos filhos, de ocultar parte do patrimônio. A situação escalou, e as partes envolvidas agora só devem se pronunciar oficialmente na Justiça.



O conflito familiar envolve acesso limitado aos dados bancários do artista e incertezas sobre o valor total de sua herança. De acordo com informações divulgadas pelo Notícias da TV, a família solicitou uma intimação para esclarecer detalhes financeiros. No entanto, o pedido ainda não recebeu uma resposta que satisfaça os herdeiros do famoso.



Yuri, em busca de transparência, pediu para assumir o processo do inventário, visando representar os irmãos com uma defesa conjunta. Conforme ressaltou sua defesa, ele sugeriu que há mais a ser esclarecido sobre o patrimônio.

“Ocorre que houve petições dos herdeiros no processo de inventário, onde os mesmos expõem de forma cristalina e com documentos a matrícula do imóvel da casa onde reside a família, bem como as várias empresas que a viúva meeira possui e o fato de que, evidentemente, o recebimento de valores decorrentes da exploração dos direitos autorais do falecido é feito pela pessoa jurídica (até por uma questão tributária)”, afirmaram.



Outro ponto de controvérsia é o possível segredo de Justiça sobre o processo. Segundo a defesa dos herdeiros, a viúva deu entrevistas para a imprensa comentando a situação, o que pode levar à abertura do caso para melhor entendimento do público em questão.