Edson WanderFoto: Reprodução/ Instagram

Publicado 25/10/2024 19:43 | Atualizado 25/10/2024 19:45

Morreu no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, aos 78 anos, o cantor que fez sucesso nos anos 60 com a Jovem Guarda, Edson Wander.

O artista, que nasceu em recife no dia 24 de dezembro, véspera de natal e morava no Rio há alguns anos, estava internado em coma há mais de 10 dias na UTI do Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

A mulher do famoso, Tereza Melo, compartilhou nas redes sociais a situação da saúde do astro e comunicou na noite de ontem a morte do artista. “Silêncio, Edson Wander se foi”, declarou.

No começo da carreira, Edson ganhou notoriedade cantando rock e antes de ser internado, ele seguia trabalhando, fazendo shows de música brega. Na Jovem Guarda Wander estourou com o disco Canto ao Canto, lançado em 1968.

Entre as músicas de maior destaque do cantor, estão, Jovem Triste, Tu e Areia no meu caminho. Segundo a Billboard Brasil, Edson Wander foi apadrinhado por Wanderlei Cardoso e, por isso, o artista, que, na verdade, se chama Edson de Araújo Cavalcanti Filho, adotou o nome de “Wander”.

A coluna Daniel Nascimento, tentou contato com a esposa do músico, que não se pronunciou. Não há informações sobre o velório de Edson Wander.