Desde o nascimento de sua primeira filha, Iza mantém sua vida familiar em total discrição. Porém, nesta sexta-feira (25), a cantora surpreendeu os fãs ao fazer uma rara declaração sobre a pequena, fruto de seu relacionamento com Yuri Lima. Em suas redes, a cantora aproveitou o momento para falar de Nala enquanto comemorava mais uma importante conquista em sua carreira.



A artista foi indicada ao Prêmio Multishow 2024, na categoria “Show do Ano”, graças a uma apresentação emocionante realizada na reta final de sua gestação. A famosa compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram e aproveitou para expressar sua gratidão, mencionando a primogênita.

No post, Iza resgatou um vídeo da apresentação e, além de citar a filha, falou sobre o carinho do público: “O show mais especial da minha vida e da Nala foi indicado a “Show do Ano”, Prêmio Multishow, que honra! O abraço de vocês é sempre abrigo, meus talismãs”, declarou a artista na legenda, reforçando a importância dos fãs em sua trajetória.

A menção à pequena derreteu os seguidores, que rapidamente encheram os comentários de elogios e pedidos para que a influenciadora mostrasse mais detalhes de Nala. A herdeira nasceu em 13 de outubro e ainda não teve o rostinho revelado ao público. “Que show lindo, fiquei emocionada do começo ao fim”, revelou uma fã. "Cadê nossa Nala?", perguntou outra. “Mostra a princesa”, solicitou uma terceira.

Vale lembrar que, desde o nascimento da bebê, Iza e Yuri compartilham poucos registros da pequena. Logo após o parto, o casal apenas mostrou a mãozinha da filha e celebrou o momento com uma legenda poética: “Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais”. Os fãs, no entanto, esperam ansiosos por mais cliques da recém-nascida e continuam a pedir para conhecer Nala.