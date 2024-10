Bruna Biancardi rebate seguidor indiscreto após comentário: 'Vulgar' - Foto: Reprodução

Publicado 25/10/2024 11:54

Bruna Biancardi, que recentemente se mudou com a filha, Mavie, para a Arábia Saudita, onde vive com o namorado, Neymar, precisou improvisar para não desrespeitar a cultura local. Na manhã desta sexta-feira (25), a modelo compartilhou com os fãs o truque inusitado que teve que fazer para cobrir os ombros, como exigido no país.



A influenciadora contou que algumas amigas brasileiras a visitaram e decidiram sair para comer de última hora. "A gente veio dar uma voltinha. Detalhe para o meu lenço sendo preso por uma presilha da Mavie. Viemos dar uma voltinha porque todo mundo que vem aqui quer ir no lugar que eu como doce. Aí, sempre venho aqui", declarou.

Com isso, a famosa, sem um casaco à mão, apelou para um lenço preso com a presilha de cabelo da filha para cobrir os ombros. “A gente veio dar uma voltinha. Detalhe para o meu lenço sendo preso por uma presilha da Mavie”, brincou ela.



Por fim, Bruna Biancardi também aproveitou para atualizar os fãs sobre o clima no país. Segundo ela, a chegada da temporada de temperaturas mais amenas facilita sair de casa durante o dia. “Os dias estão muito mais gostosos por aqui, não está mais aquele calor insuportável que era antes”, comentou, aliviada.