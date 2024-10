Lexa - Reprodução Instagram

LexaReprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 10:01 | Atualizado 25/10/2024 10:02

A cantora Lexa acabou virando alvo de piadas nas redes sociais após um fã clube expressar indignação pela sua ausência entre os indicados ao Prêmio Multishow 2024. A declaração, que deveria apoiar a artista, acabou gerando o efeito contrário, com internautas criticando a falta de um grande hit da cantora neste ano. Inclusive, fizeram piada sobre o assunto.



No X, antigo Twitter, a página de fãs não poupou críticas sobre a premiação: "Mais um ano de Prêmio Multishow e mais um ano sem nenhuma indicação! É revoltante o quanto essa emissora desvaloriza a Lexa, passam o ano inteiro hypando em cima dela nas redes sociais e programas de TV e simplesmente excluem ela da premiação", lamentou.



No entanto, a fala viralizou na web com muitos recordando que a famosa não fez tanto sucesso em 2024. "Com todo respeito, mas esse ano teve cantores que fizeram muito mais sucesso do que ela", apontou uma internauta. "A última vez que tive notícia da Lexa foi BBB 23 ué", pontuou outro. "As músicas dela são ruins, só isso", criticou uma terceira.



Ainda houve quem fizesse piada sobre o que saiu da artista na mídia: "Hit do ano: noivado sem Anitta", cravou uma seguidora, relembrando a repercussão do caso. "Mas ela quer ser indicada em que? Casamento novo? O único lançamento dela", ironizou outro. "A última notícia que tenho dela é sobre o chifre", escreveu outro aos risos, em referência ao divórcio da cantora com MC Guimê.