Silvia Abravanel revela segredos das irmãs e diz temer caçula da família - Foto: Leo Franco/ Agnews

Publicado 25/10/2024 09:22 | Atualizado 25/10/2024 09:22

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, deu detalhes sobre a personalidade de suas cinco irmãs, Cintia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata. Em entrevista no podcast "Tagarelando", a apresentadora explicou que todas as irmãs compartilham uma característica marcante. “São mulheres de gênio e personalidade muito fortes mesmo. Meus pais criaram seis leoas ferozes, muito bravias, com muita personalidade”, iniciou.

A herdeira ainda comentou sobre a irmã caçula, Renata, quem ela considera a mais intensa entre elas. “Eu falei esses dias para a minha mãe que ela pagou a língua, porque ela teve outra ariana, que é a Renata, presidente da holding, que também é brava, brava demais. Eu tenho medo da Renata”, brincou, mostrando que o gênio forte é realmente uma marca da família.

A famosa também aproveitou para destacar as diferenças entre as irmãs, dizendo que Daniela é a mais tranquila do grupo, enquanto Rebeca é a mais ponderada. “Cada uma tem sua forma de ser, e isso é bem interessante. A gente é parecida, mas temos essas nuances que nos tornam únicas”, afirmou, dando mais detalhes sobre o relacionamento entre as seis.

Apesar dos temperamentos fortes, Silvia afirmou que a convivência entre elas é positiva e repleta de respeito mútuo. “São todas muito bravas, todas muito de personalidade, mas a gente não sai se matando por aí. Mas é aquela coisa: quer quer, não quer, não quer”, concluiu, evidenciando que as “leoas” da família Abravanel se entendem mesmo com toda a intensidade.