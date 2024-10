Virginia Fonseca - Reprodução de vídeo / SBT

Virginia Fonseca Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 24/10/2024 11:57 | Atualizado 24/10/2024 11:59

Nesta quinta-feira (24), Virginia Fonseca usou as redes sociais para celebrar uma conquista especial: a criação de um QR Code exclusivo para agilizar as doações ao Teleton. A famosa está engajada na maratona de arrecadação de fundos para a AACD, transmitida pelo SBT, e chamou os seguidores para participar da ação como puderem.

Em um vídeo compartilhado em seus stories do Instagram, Virginia apareceu no salão de beleza e destacou a importância da iniciativa, que promete auxiliar na angariação de fundos para a causa: “Depois de um ano pedindo, deu certo! Por favor, doe 1 realzinho! Não passa esse story sem ajudar, a causa é linda e Deus vai te dar em dobro. Confia!”, pediu ela, determinada.

A esposa de Zé Felipe então aproveitou o momento para reforçar a solicitação de apoio à ação, destacando um lado competitivo para incentivar os fãs a doarem: “Vamos chegar lá mostrando que somos fod**! Eu sei que vocês são, vamos ajudar, por favor”, declarou, apelando para o coração dos seguidores.

A mobilização da apresentadora surtiu um efeito tão grande que acabou derrubando o site de doações. No entanto, ela já estava em contato com a equipe para recuperar o acesso: “Nunca é de leve! O site para doar caiu, ô meu Deus do céu. Vocês nunca são de leve, bixo”, apontou. Mesmo com o imprevisto, Virginia garantiu que já estava em contato com a equipe para resolver o problema: “Vai dar certo, porque errado já tá dando”.



Vale destacar que, durante a gestação de seu terceiro filho, José Leonardo, a esposa de Zé Felipe já havia demonstrado seu comprometimento com o Teleton. Ela prometeu visitar a AACD após o puerpério e reafirmou seu apoio à instituição: “São milhares de pessoas e famílias atendidas diariamente”, disse na época, mostrando que seu engajamento vai além das redes sociais.