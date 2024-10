Douglas Sampaio e sua namorada Camila Gentile - Foto: Agnews

Publicado 24/10/2024 01:29 | Atualizado 24/10/2024 01:33

Depois de uma maré de azar em seus ex-relacionamentos que terminou com Douglas Sampaio sendo processado e logo em seguida sendo inocentado pela Justiça, o famoso só tem motivos para comemorar.



Além de fundar sua produtora, Aquarella Cine, o ator e também diretor, esta com o seu coração para lá dê apaixonado e aproveitou para expressar isso ao festejar mais um aniversário de relacionamento.



O jovem, que foi vencedor do reality A Fazenda 8, aproveitou a noite do Rio de Janeiro nesta quarta (23.10) para celebrar dois anos de namoro com a hair artist Camila Gentile.



O casal escolheu o badalado restaurante Celine Sushi Lounge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para comemorar a data.

