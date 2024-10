José Loreto como o personagem Marcelo Gouveia - TV Globo / Fabio Rocha

Publicado 23/10/2024 13:30

José Loreto, de 40 anos, aproveitou sua participação no "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quarta-feira (23) para falar sobre a reta final da novela "No Rancho Fundo", que ocupa a faixa das 18h na Globo. Interpretando o sedutor Marcelo Gouveia, o ator fez mistério, mas garantiu um final de arrepiar.

Embora Loreto não tenha dado muitos detalhes, seu comentário levantou diversas especulações: "Olha… O Mário Teixeira [autor da novela] deve estar vendo, eu vou ver o último capítulo com ele, ele vai me machucar se eu falar alguma coisa. Mas vou falar: é o final mais surpreendente que eu já tive em toda a minha carreira", adiantou o galã.

Apesar do famoso não ter ajudado com a curiosidade dos fãs do folhetim, eles seguem ansiosos para saber o desfecho da novela. Tudo indica que a maior dúvida é se o personagem do artista terminará com Quinota (Larissa Bocchino) ou Blandina (Luisa Arraes). Com o último capítulo marcado para 1º de novembro, a expectativa só aumentaos telespectadores estão prestes a descobrir a resposta.



Vale lembrar que José Loreto e o elenco participaram de uma festa de despedida da novela. Durante o evento, um momento íntimo entre o ator e Luisa Arraes chamou a atenção. Em um vídeo compartilhado por Thardelly Lima (42), os dois trocaram um selinho, o que rapidamente gerou burburinho nas redes sociais.



Loreto está solteiro desde março de 2023, após o fim de seu relacionamento com Rafa Kalimann (31). Já Luisa Arraes também se despediu recentemente de uma relação de sete anos com o ator Caio Blat (44), com quem vivia um relacionamento aberto, encerrado oficialmente no início desta semana.