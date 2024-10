Regina Volpato - Reprodução

Regina VolpatoReprodução

Publicado 23/10/2024 12:49

Regina Volpato, que está de saída do SBT, resolveu levar o momento da despedida com bom humor. Durante o programa "Chega Mais", a apresentadora passou cola na bancada e, em tom descontraído, declarou: “Tô indo embora mesmo!”. A cena rapidamente repercutiu entre os internautas.



Nas redes sociais, a atitude da famosa dividiu opiniões. “Pra que? Diz! Uma pena, se queima por tão pouco!”, comentou uma fã. Outros ficaram curiosos sobre a saída: “Ela que pediu pra sair? Ou ‘saíram’ com ela?”, questionou um seguidor. Alguns, porém, só lamentaram: “Nossa, ela é espetacular, por que isso?”.



Vale destacar que a apresentadora, que já está cumprindo seu aviso prévio, confirmou que sua segunda passagem pelo SBT está chegando ao fim. Ela também garantiu que, após sua saída, não tem planos de voltar à televisão aberta, o que deixou seus fãs ainda mais tristes com a despedida.