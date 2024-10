Mariana Ximenes choca fãs com flexibilidade em ’Mania de Você’ - Foto: Reprodução

Mariana Ximenes choca fãs com flexibilidade em ’Mania de Você’Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 12:28 | Atualizado 23/10/2024 12:31

Os fãs de Mania de Você, novela da Globo, foram surpreendidos na última noite com uma cena icônica protagonizada por Mariana Ximenes. Na pele de Isis, a atriz chamou atenção ao subir em um bar e realizar uma dança ousada durante o casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz).



Com um look curto e justo, a vilã protagonizou um momento marcante ao abrir um espacate em pleno bar, deixando todos os personagens da trama e o público boquiabertos. A cena virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com internautas elogiando a performance da artista.



“Mariana Ximenes do céu”, comentou um usuário no Twitter, enquanto outro brincou: “Obrigada a todos os responsáveis que colocaram a Mariana Ximenes dando um espacate na minha televisão”. O momento também rendeu memes e comentários apaixonados: “A diva arrasou muito nessa cena! Para mim, a mais icônica até agora”, escreveu mais um.