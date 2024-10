Amanda Kimberlly reage a foto de Mavie após treta com Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 10:07

Amanda Kimberlly, mãe da caçula de Neymar, Helena, surpreendeu ao deixar um comentário carinhoso em uma publicação que incluía uma foto de Mavie, filha de Bruna Biancardi e do jogador. O gesto aconteceu na última terça-feira (22), quando Rafaella Santos, irmã do craque, compartilhou momentos especiais de outubro, incluindo o aniversário de 1 ano da sobrinha.



Mesmo após uma série de indiretas trocadas com a atual namorada do pai de sua filha, a modelo deixou um emoji de coração branco na postagem. Antes de se envolver com Neymar, Amanda e Rafaella já eram grandes amigas, e parece que a mãe de Helena aproveitou o post para deixar um sinal de afeto, mesmo com o recente atrito envolvendo Biancardi.



O desentendimento entre Amanda e Bruna começou quando a mãe de Helena curtiu comentários de seguidores que criticavam a influencer. “Nítido o incômodo com Helena”, dizia uma das mensagens que ela teria aprovado, alimentando a tensão entre as duas. A mãe de Mavie, por sua vez, não ficou em silêncio e usou suas redes sociais para desabafar sobre a situação.



Bruna Biancardi fez questão de esclarecer que não tem problemas com o convívio de Neymar com a filha mais nova. “Pensar que eu destrataria uma criança é doentio”, afirmou. A influenciadora também pontuou que sempre demonstrou empatia por Amanda, especialmente por ser mãe de uma recém-nascida, mas lamentou que o mesmo respeito não tenha sido recíproco.