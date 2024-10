Após ser detido, Nego Di pode pegar até 8 anos de prisão; Entenda - Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 14:30

Nego Di, continuará preso após mais um pedido de liberdade ser negado pela 2ª Vara Criminal de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A decisão foi tomada nesta terça-feira (22) pela juíza Patricia Pereira Krebs Tonet, que manteve a prisão preventiva devido à gravidade dos indícios de autoria e materialidade no caso.



O humorista foi detido em julho deste ano após ser citado em um inquérito que investiga um esquema envolvendo 370 crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Além dele, o sócio Anderson Boneti também está preso, ambos acusados de não entregar produtos vendidos em uma loja virtual e movimentar mais de R$ 2 milhões com rifas digitais fraudulentas.



A defesa do ex-BBB alegou que ele vinha ressarcindo as vítimas desde 2022 e que não teve a intenção de lesar seus seguidores. No entanto, a juíza argumentou que as provas levantadas até o momento não permitem medidas mais brandas, como a soltura ou prisão domiciliar, mantendo os réus encarcerados até o fim do processo.



Na última semana, as audiências preparatórias contaram com o depoimento de testemunhas e dos réus, e as declarações reforçaram as acusações de estelionato. A expectativa é de que novos desdobramentos ocorram nos próximos meses, com possível julgamento em 2024.