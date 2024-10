Ticiane Pinheiro e Rafa Justus - Foto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 11:24 | Atualizado 23/10/2024 11:25

Em entrevista ao podcast "PodFalar", Ticiane Pinheiro, de 47 anos, abriu o coração sobre a maternidade real e os desafios que enfrenta com o crescimento das filhas. A apresentadora relembrou um momento marcante em que Rafaella Justus, de 15 anos, surpreendeu a mãe com um pedido inesperado que a deixou profundamente abalada.



Durante a conversa, a famosa refletiu sobre a culpa que muitas mães sentem ao equilibrar a vida profissional e pessoal. Embora não se sinta culpada ao deixar as filhas para trabalhar, a apresentadora contou que a culpa bate forte quando está em momentos de lazer, como em um salão de beleza ou almoçando com amigas. Para minimizar isso, ela passou a buscar as filhas na escola ao menos uma vez por semana.



Em meio a conversa, ela comentou sobre o amadurecimento da primogênita. “A Rafa fez 15 anos e parece que virou a chavinha, né? Ela sempre falava: ‘mãe, você não vai me buscar na escola?’. As vezes eu sentia essa culpa, porque às vezes eu não buscava porque eu estava trabalhando, outras vezes porque eu estava em um aniversário e eu ficava ‘aí, meu Deus, não busquei essa semana’”, iniciou.

Porém, a situação mudou devido a uma escolha da herdeira que agora se sentia mais independente: “Primeiro dia de aula esse ano, fui buscar a Manu e a Rafa toda feliz aí ela: ‘mãe, você não precisa mais me buscar na escola’. Aquilo lá foi como uma facada no meu peito”, confessou.

Para Ticiane, o comentário não caiu bem. Ainda assim, mesmo abalada, ela tentou contornar a situação com bom humor. "Eu fiquei super mal, mal mesmo, tive vontade de chorar e engoli o choro. Aí eu falei assim: ‘não, mas eu não vim buscar você, eu vim buscar a Manuella. Se você quiser, você pega carona comigo’. Mas eu fiquei super mal gente, eu falei ‘como assim?’”, relembrou, aos risos.



A famosa ainda contou que Rafaella, fruto de seu antigo relacionamento com Roberto Justus, às vezes se incomoda com sua presença na escola, principalmente quando ela faz questão de interagir com os professores. “Quando ela fez isso pra mim, foi uma facada”, brincou Ticiane, ressaltando como é difícil lidar com o crescimento e independência da filha mais velha.