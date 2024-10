Luciana Gimenez desenterra treta com Sonia Abrão: 'Fiquei chateada' - Foto: Reprodução

Publicado 22/10/2024 14:00

Luciana Gimenez revisitou um antigo desentendimento com Sonia Abrão durante sua participação no programa ‘De Frente com a Blogueirinha’. A apresentadora revelou que passou anos sem se falar com a colega de emissora após Sonia desempatar o Troféu Imprensa de 2002 em favor de Hebe Camargo. O gesto deixou Luciana chateada, já que esperava ganhar o prêmio naquela época importante de sua carreira.

Enquanto Hebe levou mais um troféu para casa, Luciana voltou de mãos vazias e não perdoou a escolha de Sonia. “Ali eu fiquei chateada. Parei de falar com ela por um tempo. Ela foi ao meu programa e eu disse: ‘Não gosto de você’”, relembrou Luciana, deixando claro que a decisão de Sonia, apesar de profissional, foi difícil de aceitar.

Para Luciana, o prêmio poderia ter sido um marco em seu início na TV, enquanto Hebe já acumulava diversas conquistas. “Hebe já tinha vários prêmios e ia ganhar outros, enquanto eu estava começando e me destacando. Acho que a Hebe entenderia”, refletiu a apresentadora, lembrando a admiração pela veterana e como isso tornou a derrota ainda mais dolorosa.

A rixa entre Luciana e Sonia Abrão durou cinco anos, até que Sonia pediu desculpas e ambas voltaram a se falar. Recentemente, no podcast de Luciana, Sonia explicou sua escolha na época: “Vocês estavam empatadas, e aí eu me decidi pela Hebe… pela história dela”, disse a comandante do A Tarde É Sua, encerrando o assunto de vez.