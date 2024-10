Ex-modelo mostra suposta filha com Neymar internada em hospital - Foto: Reprodução

Publicado 22/10/2024 12:39

Gabriella Gáspár, húngara que alega ter uma filha com Neymar, usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (22) para compartilhar um momento delicado. A ex-modelo publicou uma foto de sua filha, Jázmin Zoé, de 10 anos, deitada em uma cama de hospital e alarmou os seguidores ao revelar internação.

Embora não tenha revelado o motivo da internação, a suposta ex-affair do craque comentou sobre a situação em seus stories do Instagram. “Esse dia chegou. Você ficará bem em breve, minha princesa”, escreveu em português na legenda, com fotos da pequena hospitalizada.



Vale lembrar que Gabriella está movendo um processo para que Neymar seja obrigado a realizar um exame de DNA e, assim, confirmar a paternidade de Jázmin. No entanto, o caso vem gerando polêmica, e ela se queixou recentemente das críticas que tem recebido. "Infelizmente, as pessoas ainda me machucam ou enviam mensagens ofensivas. Tenho que escrever novamente", iniciou.

No desabafo, ela lamentou os comentários ofensivos. "Essas dores são muito ruins para nós. Eu nunca mentiria sobre algo tão importante, não faria de mim mesma uma palhaça. Infelizmente, há uma pessoa que acredito estar influenciando toda a situação. Por isso, dois filhos inocentes não podem estar no coração do pai", pontuou, supostamente enviando uma indireta ao namorado de Bruna Biancardi.

Encerrando a declaração, ela fez um breve questionamento: "Nunca machuquei ninguém e nunca farei, mas não entendo porque eles nos machucam. Por causa da minha verdade?”, perguntou. Em seguida, se mostrou grata pelo apoio dos fãs e mencionou a menina: “Minha filha está esperando pacientemente por respostas. Além disso, muito obrigada àqueles que são bons conosco”, concluiu.