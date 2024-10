Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro - Beatriz Damy / TV Globo

Cesar Tralli e Ticiane PinheiroBeatriz Damy / TV Globo

Publicado 22/10/2024 10:13 | Atualizado 22/10/2024 10:15

Ticiane Pinheiro surpreendeu os fãs ao relembrar um período complicado de sua vida antes de casar com César Tralli. Em entrevista ao podcast "PodFalar", comandado por Tati Pilão, a apresentadora revelou que a franqueza em relação aos seus planos para o futuro assustou o jornalista. Inclusive, a situação os levou à separação e um período delicado para a famosa.

Durante o bate-papo, Ticiane explicou que, ao conhecer Tralli, não quis esconder seus desejos de formar uma família. "Quando começamos a namorar, eu fui logo dizendo que queria casar e ter filhos. Estava apaixonada, mas queria formar uma família”, iniciou a ex-mulher de Roberto Justus.

No entanto, a sinceridade foi demais para o jornalista, que tinha planos diferentes naquele momento. Assustado com as declarações da mãe de Rafa Justus, ele teria optado por terminar o relacionamento. “Ele disse que não estava afim, então nos separamos. Foi uma fase muito difícil, tanto para mim quanto para ele", revelou.



Segundo Ticiane, a separação foi dolorosa para ambos, mas o afastamento fez Tralli repensar seus objetivos. A partir de então teria surgido nele o desejo de ser pai, escolhendo retomar o namoro com a influenciadora. Além disso, ele voltou decidido a dar um passo mais sério na relação: “Um mês depois que voltamos, ele me pediu em casamento”, recordou.

O reencontro do casal resultou em um casamento sólido e uma surpresa: “Logo no ano seguinte, eu engravidei”, contou Ticiane Pinheiro. A chegada da pequena Manuella, de cinco anos, seguiu conforme os desejos do casal. Vale lembrar que apresentadora também é mãe de Rafaella, de 15 anos, fruto de seu casamento anterior com Roberto Justus.